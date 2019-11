Taxistas vão seguir cortejo que levará o corpo de Gugu Liberato até o cemitério

Corpo de Gugu na Assembleia Legislativa de São Paulo / Paulo Guereta/Photo Premium/Folhapress

Um grupo de taxistas prepara uma homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Dezenas de veículos vão seguir o cortejo de 10 quilômetros até o cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona sul de São Paulo, onde o apresentador será enterrado.

Um dos quadros mais famosos da TV, o "Táxi do Gugu" é lembrado com saudades pela categoria. Ele circulava de táxi pela cidade de São Paulo, sempre fantasiado para não ser reconhecido, e fazia algum tipo de pegadinha.

O encerramento do velório na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) será com uma oração feita por um padre, para as últimas despedidas. De acordo com a assessoria do apresentador, a fila de fãs será encerrada às 9h.

As pessoas que não conseguiram entrar poderão acompanhar a saída do corpo a partir da avenida Pedro Álvares Cabral, ao lado da Assembleia. O corpo de Gugu Liberado será levado em carro aberto pelo Corpo de Bombeiros – uma carreata de familiares também segue o cortejo.