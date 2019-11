Shawn Mendes faz dois shows no Allianz Parque esse fim de semana

Ele já está entre nós. Um dos maiores nomes do cenário pop atual, o cantor Shawn Mendes desembarcou em São Paulo na manhã de quarta-feira (27), e nesta sexta (29) e sábado (30) sobe ao palco do Allianz Parque para dois shows. A chegada do artista movimentou as redes sociais com a hashtag #WelcometoBrazilShawn.

Após São Paulo, o artista canta na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, na terça. Depois, o cantor passará ainda pela Argentina, Chile, Peru e México, onde encerra a turnê no dia 21. Essas viagens fazem parte da divulgação de seu álbum mais recente, homônimo, lançado no ano passado.

Essa é a segunda passagem de Shawn pelo Brasil. A primeira aconteceu em 2017, quando se apresentou no Rock In Rio. Com apenas 20 anos, o canadense virou celebridade em 2015, quando lançou seu primeiro álbum, “Handwritten”. “Illuminate” veio no ano seguinte e consolidou sua carreira. Com seu último álbum, deixou um pouco de lado seu perfil mais adolescente e fez parcerias com grandes nomes do pop, como Ed Sheeran e John Mayer.

Recentemente, o cantor ganhou um American Music Award de melhor colaboração do ano pela música “Señorita”, com a cantora Camilla Cabello, sua namorada.