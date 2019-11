Rumor aponta que Jennifer Lawrence pode ser a Sininho em live-action

Rumores começaram a indicar que a Disney quer fazer um live-action da Sininho, ou Tinker Bell como ela é conhecida hoje em dia, e de acordo com o site We Got This Cover a atriz Jennifer Lawrence seria a escolhida para o papel.

A publicação afirma que a oferta oficial para Jennifer ainda não foi feita, mas a produção quer muito que ela interprete a fada. E ainda é dito que o filme deve explorar o passado da Sininho na Terra do Nunca, mas maiores detalhes não foram dados.

E caso Jennifer Lawrence não esteja disponível para o filme, a produção deve procurar uma atriz bem parecida com ela para o papel. Mas como tudo está sendo tratado como rumor, aguardem informações oficiais da Disney.