MasterChef - A Revanche: ‘Superei minhas próprias expectativas’, diz Estefano

Com apenas quatro cozinheiros no páreo, o MasterChef – A Revanche está chegando em sua reta final. E quem anda surpreendendo bastante os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin é o andreense Estefano Zaquini, que participou da primeira temporada do talent show gastronômico.

"Está sendo muito emocionante estar aqui, porque na minha edição eu fiquei em nono lugar apenas. Então, eu superei as minhas próprias expectativas e, a cada prova, a cada desafio, eu estou tentando superar a mim mesmo", disse em entrevista ao Portal da Band.

No último episódio, Estefano preparou uma bochecha de porco com abóbora e farofa que foi bastante elogiada. "Isso é incrível. Dá uma leveza você ter seu trabalho reconhecido, tanto no pessoal como no profissional. É como se dissessem que eu estou no caminho certo", afirmou.

"Eu entrei no MasterChef – A Revanche para provar que eu sou mais capaz do que aquele menino de 19 anos, que eu evoluí e, também, para provar que um confeiteiro também consegue ser um grande cozinheiro. Estou mostrando quem eu sou na cozinha e deixando um repertório de evolução muito legal", completou.

Questionado sobre o que os telespectadores devem esperar dele nas próximas provas, Estefano foi enfático. "Mais garra, mais cozinha de autor, mais revolução e mais faca na caveira. 'Bora pra cima"", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.