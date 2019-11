Jornalista com paralisia cerebral fala de seus sonhos em livro

Muitas pessoas podem pensar que ter algum tipo de deficiência é impedimento para a realização de sonhos. A jornalista Samara Andresa Del Monte, 30 anos, é prova de que isso não é verdade. Ela tem paralisia cerebral, é cadeirante e lança a biografia “Samara: Apaixonada pela Vida”.

“O livro fala de conquistas”, afirma Claudia Del Monte, 55 anos, que escreveu o livro com a filha. “Ela usa todos os recursos da tecnologia. No computador, ela é totalmente independente”, diz a mãe.

Veja também:

Brasil tem 12,4 milhões de desempregados, diz IBGE

Chuva atrasa obra de ciclovia da marginal Pinheiros; trecho permanece fechado

A capa do livro ‘Samara: Apaixonada pela Vida’ / Divulgação

A paralisia de Samara não a impediu de se alfabetizar na escola, se formar em jornalismo e atuar na área, escrevendo sobre inclusão em uma revista. “É muito importante valorizar a capacidade intelectual dela, que, por mais que seja comprometida, nunca a impediu de escrever sobre o que queria.”

“Queríamos mostrar que as conquistas são todas dela”, afirma Claudia Del Monte, dizendo que o livro “diz muito, sem falar. E essa voz dela é muito forte”, finaliza.

Lançamento

O livro será lançado na 10ª edição da Virada Inclusiva, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no dia 3 de dezembro, às 9h, na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira, na rua Bernardo Lobo, 263, na Vila Nogueira, em Diadema.

A programação completa de lançamentos em São Caetano, São Bernardo e São Paulo está em facebook.com/samara.andresa.

Virada Inclusiva

A Virada Inclusiva começa nesta sexta-feira (29) em 24 municípios do estado de São Paulo, com mais de 300 atividades gratuitas. Todas as atrações são inclusivas.

Além do lançamento do livro em Diadema, o evento terá programação em São Bernardo. O evento Todos Juntos na Virada Inclusiva será realizado hoje, às 10h, na Escola Joaquim Moreira Bernardes, na avenida Conde de Lourenço, 65, no Jardim Silvina.

Haverá palestras sobre saúde, entretenimento, vivências de pessoas com deficiência e a presença de um Papai Noel cadeirante.

Clique aqui para ver a programação do evento.