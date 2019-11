Graphic novel 'Jeremias: Pele' ganha Prêmio Jabuti 2019 de Melhor História em Quadrinho

A graphic novel 'Jeremia: Pele' venceu a categoria Melhor História em Quadrinhos do Prêmio Jabuti 2019, e se tornou a primeira produção da Mauricio de Sousa Produções a ser reconhecida na premiação.

A descrição de 'Jeremias: Pele' é 'Numa reinterpretação ousada, porém necessária, como enaltece Mauricio de Sousa, em seu prefácio, o roteirista Rafael Calça e o desenhista Jefferson Costa dão vida a uma história forte, dura, emocionante, na qual Jeremias lidará pela primeira vez com o preconceito por causa da cor da sua pele. A história é recheada de dor, superação, aprendizado e preparação para a vida'.

A cerimônia de premiação de Prêmio Jabuti 2019 aconteceu na noite desta quinta (28), no Auditório do Ibirapuera, e a lista completa dos vencedores pode ser conferida no site do evento.