Fresno, Far From Alaska e mais bandas se apresentarão na CCXP 2019

Além das grandes estrelas de Hollywood e do mundo que estarão na CCXP 2019, o palco Creators vai receber vários shows de bandas nacionais e também atrações internacionais.

Fresno, Leela, Far From Alaska, Supercombo, Scalene, Pontifexx e Le Dib estão confirmados para se apresentarem no evento, e também para fazer encontro com seus fãs antes de seus respectivos shows.

A CCXP 2019 acontece entre os dias 5 a 8 de dezembro, no São Paulo Expo, e todos os ingressos estão esgotados. Algumas das atrações confirmadas são o elenco de 'Mulher-Maravilha 1984', 'Aves de Rapina', 'La Casa de Papel', 'His Dark Materials' e muito mais.