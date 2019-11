Disney faz exibição antecipada do novo 'Star Wars' para fã com doença terminal

Um hospital no condado de Hampshire, na Inglaterra, iniciou nas redes sociais uma campanha para realizar o último sonho de um paciente terminal.

LEIA MAIS:

Roger Hodgson anuncia shows no Brasil em maio de 2020

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, virá para a CCXP 2019

Fã da saga Star Wars e com expectativa de vida bastante reduzida, o paciente temia não resistir a tempo de assistir o último longa da nova trilogia, o Episódio IX: A Ascensão Skywalker.

Para proteger sua privacidade, o nome do paciente, de seus familiares ou detalhes sobre sua doença não foram divulgados. O hospital Rowan's Hospice, no entanto, afirmou em sua conta oficial no Twitter que "o tempo nãe estava em seu favor" e que não é certeza que o homem chegará ao dia 20 de dezembro – data de estreia do longa no Reino Unido.

O apelo chegou até Robert Iger, CEO da Disney. Foi então que, nesta sexta-feira (29), o paciente e sua família receberam uma visita muito especial.

"Nesta manhã, um homem muito gentil chamado Jonathan veio representar a Disney em nosso hospital, com um notebook que continha um filme muito importante", narrou o Rowan's Hospital no Twitter. "Nosso paciente incrível agora já assistiu Star Wars: A Ascensão Skywalker com seu filho".

This morning, a very nice man named Jonathan from Disney turned up at our Hospice with a laptop that had a very important movie on it. Our amazing patient has now seen #StarWars #RiseofSkywalker with his son 💚 Full statement here:https://t.co/6KWl8jQHj1 pic.twitter.com/gfgxRXPeoe — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 29, 2019

O hospital também divulgou notas vindas diretamente do paciente e de sua esposa, nas quais agradecem o apoio e a mobilização para que o sonho fosse realizado.

"Quero apenas dar o maior agradecimento para todos que ajudaram para que isto acontecesse. Durante esta que é uma situação horrível para se viver, vocês ajudaram a construir memórias maravilhosas e a trazer alegria para minha família", diz a nota do paciente terminal. "Sou um grande fã de Star Wars e estou passando por algo completamente terrível. E, para piorar, achei que não poderia assistir ao filme ao qual estou aguardando desde 1977!""

"Ainda não consigo acreditar. A única forma de descrever o que estou sentindo para vocês seria: deve ser assim que é ouvir alguém dizer que você ganhou um milhão de libras!", escreve. Libra é a moeda utilizada no Reino Unido, e equivale a cerca de R$ 5,46.

A esposa do britânico acrescenta, em sua própria nota: "Todas as visitas incríveis que recebemos, junto às mensagens e presentes que nos deram, permitiu que tivéssemos uma oportunidade para falar mais com nosso filho sobre a real condição de seu pai".

Não acaba por aí: dois dias antes, na quarta-feira (27), paciente ganhou mais uma surpresa. A equipe do hospital organizou uma festa para ele, com o tema de Star Wars e a presença de personagens icônicos da saga. Stormtroopers, Jedis e até Chewbacca foram ao Rowan's Hospice alegrar a família.