Samba: Série de eventos em São Paulo celebram o mais brasileiro dos ritmos musicais

O Dia Nacional do Samba é celebrado no dia 2 de dezembro, em homenagem a um dos ritmos mais tradicionais do Brasil e do mundo. Para comemorar, a Prefeitura de São Paulo preparou uma programação especial e gratuita com muita música, cultura e animação durante todo o mês de dezembro, e a festa começa já neste domingo (1).

O evento tem o objetivo de celebrar a importância do gênero musical para a formação da identidade nacional. Para isso, serão realizadas 65 atividades, incluindo shows, rodas de samba, seminário, e sessões de cinema em 47 pontos espalhados por todas as regiões da capital paulista.

As comemorações no dia 2 acontecerão no Theatro Municipal, com dez horas de apresentações do grupo Sambando no Municipal, incluindo shows de Fabiana Cozza, Germano Mathias, Demônios da Garoa, Nãnãna da Mangueira, Thobias da Vai-Vai, as Velhas Guardas das Escolas de Samba Nenê de Vila Matilde e Camisa Verde e Branco e a bateria da Mocidade Alegre. A retirada de ingressos acontece na bilheteria, a partir das 17h.

Na data, as atividades também serão realizadas no saguão nobre, desde às 18h, com o autêntico choro do Regional Mistura, e na área externa do teatro, a partir das 10h, com rodas de samba e apresentações de Jurema Pessanha, Adriana Moreira e o Grupo Feitiço de Mulher.

A Secretaria Municipal de Cultura ainda entregará a placa Memória Paulistana à Lavapés, escola de samba mais antiga em atividade na cidade, fundada em 1937.

A programação completa pode ser vista no site da prefeitura.

Virada

Na véspera do Dia Nacional do Samba, São Paulo ganha o projeto inédito “Virada do Samba”. Serão 24 horas ininterruptas do gênero com diversas atrações, como Nelson Sargento, Leci Brandão, Geovanna, entre outros, na quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro (r. cel. Euclídes Machado, 1.066, jd. Das Graças), entre às 18h de amanhã às 18h domingo, com ingresso a R$ 15.