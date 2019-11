Corpo de Gugu Liberato é enterrado em cemitério de São Paulo

O apresentador de televisão Gugu Liberato teve o corpo enterrado no início da tarde desta sexta-feira (29), no Morumbi, zona sul de São Paulo. O caixão foi colocado no jazigo da família, no cemitério Gethsêmani, em cerimônia com familiares e amigos.

O corpo chegou ao local por volta das 11h, transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O veículo fez carreta por importantes vias da cidade de São Paulo, acompanhado de familiares, imprensa e um grupo com centenas de taxistas.

Veja também:

Black Friday: No Reclame Aqui, propaganda enganosa é principal queixa

Sarampo em São Paulo: sábado terá Dia D com vacinação em UBS e postos volantes

Durante todo o caminho, fãs aplaudiram e gritaram palavras em homenagem a Gugu. Na entrada do cemitério, um público se formou ao redor, cantando “Gugu, eu te amo”. A mãe do apresentador, Maria do Céu, chegou em uma cadeira de rodas e acenou em agradecimento.

Após a celebração de uma missa, o caixão com o corpo de Gugu Liberato foi baixado no jazigo. O momento encerrou um período de mais de 24 horas de despedida do apresentador desde que chegou no Brasil – seu velório aberto, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contou com a presença de milhares de pessoas, além de personalidades e colegas de trabalho.