Anna Bella Geiger ganha mostra no Masp e Sesc

Um dos principais nomes da arte brasileira em atividade, Anna Bella Geiger ganha hoje sua maior exposição já realizada em São Paulo, “Brasil Nativo/Brasil Alienígena”, que abre simultaneamente no Masp e no Sesc Paulista.

A abertura acontece nesta sexta (29) no Museu de Arte de São Paulo, a partir das 20h, no 2º subsolo da instituição. Amanhã, às 10h, outra parte da mostra abre no 5º andar do Sesc, no Arte II, onde será lançado o catálogo da exposição, organizado pelos curadores Adriano Pedrosa e Tomás Toledo.

Pioneira na introdução do vídeo e das práticas conceituais na arte brasileira, Anna tem 86 e é desde os anos 1960 professora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

A mostra, que tem nome de uma de suas séries mais conhecidas, “Brasil Nativo/Brasil Alienígena”, apresenta uma variedade de obras que discutem a história e a realidade social do país, como o passado colonial, a identidade nacional, a representação dos povos indígenas e questões ecológicas, em temas ainda muito atuais.

No Masp, a mostra está dividida em nove salas, com seis núcleos temáticos. No Sesc Avenida Paulista, são apresentados três trabalhos instalativos que cobrem momentos distintos da produção da artista e foram remontados especialmente para a exposição.