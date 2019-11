Vikings: Atriz revela que produção 'se mancou' e anuncia mudanças para Lagertha na 6ª temporada

A sexta e última temporada de “Vikings” estreia nos Estados Unidos em menos de uma semana. Enquanto isso, os atores do drama nórdico estao fazendo cada vez mais suspense sobre o novo ano da série, inclusive Katheryn Winnick, que dá vida a Lagertha.

Em entrevista ao Rotten Tomatoes, a atriz revelou que a produção da série finalmente “se mancou” e sua personagem ganhará características mais de acordo com sua idade.

“No final, acho que estávamos rindo, nos perguntando: Quantos anos Lagertha tem agora nesta temporada? E brincamos com diferentes maneiras de envelhecê-la, acrescentando um pouco mais de roupas como um ganho de peso. Nos mancamos. Acabei fazendo cicatrizes no rosto para mostrar a passagem do tempo. (…) E a peruca cinza, obviamente, é uma grande parte dela. E nós brincamos também este ano com próteses e envelhecendo seus olhos, pescoço e mãos”, explicou.

Reprodução / Bernard Walsh para History

A atriz de 41 anos confessou que espera que as mudanças sejam notadas pelos espectadores e que acha que esse contraste será muito importante especialmente para o capítulo final de Lagertha na série.

“Quando temos seis temporadas para contar uma história de vida, é importante podermos ter contraste, especialmente na temporada final e no capítulo final de Lagertha. (…) Eu perdi duas horas e meia, três horas todos os dias [em maquiagem]. Para os Vikings da vida real na verdade, acho que a idade média era 39 anos”, explicou.