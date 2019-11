Veja quais filmes estreiam no Brasil nesta quinta

Quinta é dia de estreias nos cinemas do Brasil, e nesse dia 28 entram em cartaz filme nacionais e internacionais que valem a pena conferir! Veja a lista completa das estreias do dia.

'Os Parças 2'

[Brasil, 2019], de Cris D'Amato. Com Tom Cavalcanti, Whindersson, Tirulipa e Bruno de Luca

Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

'Carcereiros'

[Brasil, 2019], de José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rômulo Braga

Adriano é um historiador graduado e contrário à violência que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel (Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que trabalha, a tensão aumenta a ponto de provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar uma rebelião – além de controlar os passos de Abdel.

'Aspirantes'

[Brasil, 2019], de Ives Rosenfeld. Com Ariclenes Barroso, Sérgio Malheiros, Karine Teles

Júnior (Ariclenes Barroso) é um jovem que tem o sonho de ser um jogador de futebol profissional. Além de ser membro de um pequeno clube de um cidadezinha no estado do Rio de Janeiro, ele é empregado em outro lugar, para ajudar na renda da família. Mas o rapaz não é tão talentoso ou dedicado quanto seu amigo Bento (Sérgio Malheiros), a estrela do time, e por isso, o inveja. Júnior fica cada vez mais desmotivado de perseguir seu sonho quando sua namorada engravida.

‘Fernando’

[Brasil, 2019], de Julia Ariani, Paula Vilela e Igor Angelkorte

Fernando é um ator e professor de teatro que, aos 74 anos, é impelido a ser protagonista de si mesmo em uma experiência que borra as fronteiras entre o documental e o ficcional. Diante de um delicado problema no coração, ele segue uma vida repleta de amor pela arte.

‘Uma Segunda Chance Para Amar’

[Reino Unido, 2018], de Paul Feig. Com Emilia Clarke e Henry Golding

Morando em Londres, Kate está insatisfeita por uma série de más decisões amorosas e no trabalho. Tom parece bom demais para ser verdade quando ele entra em sua vida e começa a ver além das tantas barreiras da jovem.

‘Um Amante Francês’

[França, 2019], de Olivier Baroux. Com Kad Merad e Anne Charrier

Depois de 25 anos vivendo com Denise, Alex, o “gigolô”, é dispensado de sua função. Forçado a morar na casa da irmã e seu sobrinho, ele tem uma obsessão: encontrar rapidamente uma mulher rica para lhe proporcionar uma vida de luxo novamente.