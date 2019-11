Novo trailer de ‘Minha Mãe É Uma Peça 3’ conta com acessibilidade em libras e audiodescrição

Um novo trailer de 'Minha Mãe é Uma Peça 3' foi divulgado, mas com um diferencial muito interessante, ele conta com acessibilidade em libras e audiodescrição!

Com isso, pessoas que tem deficiência auditiva ou visual podem acompanhar tudo o que acontece no trailer de 'Minha Mãe é Uma Peça 3', sem perder nada das novas trapalhadas de Dona Hermínia.

Com Paulo Gustavo no papel principal, o elenco do filme ainda conta com Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Malu Valle, Herson Capri, Samantha Schmütz, Alexandra Richter, Patrycia Travassos, Malu Valle, Lucas Cordeiro, Cadu Fávero e Bruno Bebianno. 'Minha Mãe é Uma Peça 3' está com estreia marcada para o dia 26 de dezembro.