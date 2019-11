Ryan Reynolds e ator de 'Stranger Things' farão painel do filme 'Free Guy' na CCXP 2019

A CCXP 2019 anunciou mais um grande painel que vai acontecer no sábado, dia 7, da 20th Century Fox. Os atores Ryan Reynolds e Joe Keery, juntamente com o diretor Shawyn Levy, vão falar sobre o filme 'Free Guy – Assumindo o Controle'.

Os três vão falar sobre o novo filme, que está com estreia marcada para o primeiro semestre de 2020, e também apresentarão materiais exclusivos de 'Free Guy'. E vale lembrar que Ryan Reynolds também está confirmado no painel da Netflix, que acontece no domingo, dia 8.

A sinopse do filme é 'Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo'.

Tudo sob controle. Ninguém tá surtando aqui não… RYAN REYNOLDS, SHAWN LEVY E JOE KEERY NA #CCXP19!!!1!onze!! Dia 7 de dezembro, painel de “Free Guy – Assumindo o Controle”. pic.twitter.com/Qtjk9ApTne — CCXP (@CCXPoficial) November 28, 2019