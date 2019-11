Prefeito Bruno Covas emite nota sobre velório de Gugu: 'Deixo aqui minha solidariedade'

Bruno Covas, prefeito de São Paulo, não pode comparecer ao velório de Gugu Liberato, que acontece nesta quinta (28) na Alesp (Assembeia Legislativa do Estado de São Paulo), mas emitiu uma nota lamentando.

'Neste momento de tanta tristeza e consternação, em que a cidade de São Paulo presta homenagem a um de seus filhos mais ilustres, gostaria de manifestar meu mais profundo pesar aos familiares, amigos e a todos os admiradores de Gugu Liberato, um dos maiores comunicadores do Brasil' começou no comunicado.

E finalizou se dirigindo aos amigos e familiares de Gugu 'Na impossibilidade de comparecer ao velório, deixo aqui minha solidariedade e o desejo que todos tenham força e fé para superar um momento tão difícil'.

Bruno Covas está fazendo tratamento quimioterápico contra câncer, e não pode estar em lugares com aglomeração de pessoas.

Velório de Gugu

Centenas de pessoas formaram fila desde o fim da madrugada no local para se despedir do apresentador de televisão. Foi montada uma estrutura de fila para organizar a entrada no saguão da assembleia, onde está o corpo, exposto em caixão aberto.

A assessoria de Gugu pediu que os visitantes não fiquem mais de 30 segundos dentro do local, para garantir que todos os presentes possam se despedir. Outro pedido é que não haja contato entre o público e os familiares e amigos do apresentador, que estarão em espaço separado no local, em respeito ao seu momento de luto.

O velório irá até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo do apresentador será levado ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família.