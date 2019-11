‘Os Parças 2’ chega aos cinemas em nova trama de Tom Cavalcanti, Whindersson, Tirulipa e Bruno de Luca

Em 2017, “Os Parças” já foi um grande sucesso, com mais de um milhão de espectadores, sendo o quarto filme mais assistido naquele ano no país. Ou seja, nada mais natural que “Os Parças 2” viesse na sequência, e ele estreia nesta quinta (28) nos cinemas com números de gente grande.

A estreia oficial é hoje, mas o filme de Cris D’Amato já está em cartaz há duas semanas. A distribuidora chama de pré-estreia, que já teve mais de 500 mil ingressos vendidos e arrecadação de R$ 8 milhões, mas o filme estava em 249 salas, sem restrições de dias ou horários – “Malévola: Dona do Mal”, que estreou dia 24 de outubro, foi exibida em 219 salas.

No primeiro longa, Tom Cavalcanti, Whindersson Nunes, Tirulipa e Bruno de Luca são quatro caras atrapalhados que são obrigados a participar de um golpe e montar uma firma de casamento para produzir a festa da filha do maior contrabandista da Rua 25 de Março.

Na nova história, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes, pois é perseguido pelo vilão da primeira trama. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, mas refinada.

Entre amigos

Parceiros desde o primeiro filme e em trabalhos paralelos, os protagonistas contam que as piadas aconteciam a todo momento nos 45 dias de gravações em Itu, no fim do ano passado. “Retornar ao personagem foi uma ótima experiência, porque agora o espectador pode conhecer um pouco mais sobre cada um. Além disso, trabalhamos com a certeza de que havia diversão nos sets de filmagem”, conta Cavalcanti. “O talento desse pessoal é demais, é coisa de irmão.”, relembra Whindersson.