Melissa Benoist, de 'Supergirl', relata relacionamento abusivo que teve

A atriz Melissa Benoist, protagonista da série 'Supergirl', compartilhou um vídeo em seu IGTV, na noite de quarta (27), relatando um relacionamento abusivo que viveu e a violência doméstica que sofreu. O conteúdo dessa matéria pode ser sensível.

Em poucos mais de 14 minutos, Melissa relatou como a relação com seu começou rápida, e os abusos não demoraram a aparecer. Seu ex mandava ela trocar de roupas, não deixava ela fazer cenas com outros homens, o que fez com que a atriz deixasse de aceitar trabalhos e fazer audições.

Após meses desses abusos psicológicos, Melissa disse que a primeira agressão física aconteceu, quando ele atirou um copo com bebida em seu rosto. A atriz deu alguns exemplos de agressões que sofreu depois disso, como 'apertada e estapeada repetidamente, socada tão forte que perdi o ar, ser arrastada pelo meu cabelo no asfalto, cabeceada, beliscada com tanta força que minha pele rasgou, jogada tão forte contra a parede que o gesso rachou'.

Melissa disse que toda vez que uma agressão acontecia, seu ex enchia uma banheira e a colocava lá, pedindo desculpas pelo que tinha feito e então saia para chorar. A Supergirl da TV completou dizendo 'Toda vez que eu esvaziava a banheira, era como se a briga descesse pelo ralo com a água'. A atriz também disse que mentia para seus amigos sobre como os roxos e machucados aconteciam, e que fingia ser uma pessoa feliz em público, quando na verdade estava vivendo um pesadelo.

A atriz revelou que sabia que não era certo como ele a tratava, mas protegia ele. 'Eu sabia que como ele me tratava era errado, mas eu pensei que as consequências que ele sofreria se eu expusesse seu comportamento, seria muito pior'.

Veja também:

Vikings: Criador recebeu ameaça de morte caso tirasse a vida de um dos personagens

Veja quais filmes estreiam no Brasil nesta quinta

Então ela revelou como realmente machucou seu olho, que um tem a pupila maior que a outra por conta de um trauma. Na ocasião, seu ex-parceiro arremessou um celular em seu rosto, quebrando seu nariz e lesionando o olho. Eles inventaram uma história de como ela teria se machucado, mas essa foi a gota d'água para Melissa, e quando uma amiga conseguiu ficar sozinha com ela e ofereceu ajuda para sair desse relacionamento abusivo que vivia. Veja o vídeo completo aqui.

Aqui no Brasil, a Central de Atendimento à Mulher recebe denúncias de abusos e agressões, e para entrar em contato basta ligar 180.