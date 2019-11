La Casa de Papel: Criador revela cena favorita e fala sobre 4ª parte da série

View this post on Instagram

Entregando el #PremioICON a la producción televisiva a mi amigo, el gran #ÁlexPina Un hombre que crea mejores personajes para las actrices, que hace que nuestra ficción mejore día a día, que ha puesto sobre el mapa de la creación de ficción a nuestro país y lo ha convertido en referente de calidad. Un compañero del que sentirnos orgullosos. Un hombre tan necesario. Gracias por todo, Álex. @vancouvermedia_ @lacasadepapel @netflix @icon_elpais 👔👖@vrl_pacovarela 🙌🏻