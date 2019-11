Gloria Maria fala sobre seu quadro de saúde após cirurgia no cérebro

View this post on Instagram

Vocês que me deram tanto amor neste momento complicado merecem saber primeiro as coisas maravilhosas que também estão acontecendo! Graças a DEUS. Estou me recuperando rápido e mais um pouquinho e estou de volta ao Globo Reporter @globoreporter E tenho novidade pra vocês dia 2 de dezembro, segunda que vem.vou estar ao lado do rei , Roberto Carlos, amigo de uma vida, que esteve comigo este tempo inteiro,apresentando o lançamento do Filme em 3 D do show que ele fez em Jerusalém e eu apresentei! Vamos estar juntos no palco do CINE ODEON. Mostrando ao vivo, para cinemas de todos o país o filme lindo em que o show se transformou. MUITO FELIZ por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento LINDO!! Vai ser com certeza uma noite de EMOÇÕES! Obrigada mais uma vez Roberto!! Por voltar a vida ao seu lado!!❤️💎🌹👄🙏🏿 Ah. Essa foto e do show em Jerusalém Mas na segunda vou postar pra vocês. Por enquanto preciso ficar quietinha para me recuperar ! ❤️🌹. @robertocarlosoficial