'Frozen 2' tem cena pós-crédito! Descubra o que acontece

'Frozen 2' estreia apenas no dia 2 de janeiro de 2020 aqui no Brasil, mas já tivemos a oportunidade de assistir ao novo filme da Disney, e seguindo a onda da indústria, tem uma cena pós-créditos! Cuidado com spoilers, pois abaixo está o que acontece nessa cena.

Veja também:

Disney anuncia pré-estreia de 'Frozen 2' e painel de duas animações na CCXP 2019

Britto Jr. critica reações de apresentadores à morte do Gugu: ‘choradeira fake’

Durante o filme, Olaf tem um momento bem engraçado onde faz praticamente um resumo do que aconteceu em 'Frozen' para os novos personagens entenderem a história dele e seus amigos. Então na cena pós-créditos ele repete esse momento, mas contando tudo o que aconteceu no segundo filme!

Depois que ele termina de contar tudo, é mostrado que o monstro Marshmallow é quem estava ouvindo o relato, junto com vários bonequinhos de neve. E, junto de Olaf, todos comemoram que estão vivos.

Enquanto os fãs brasileiros esperam a estreia, no resto do mundo 'Frozen 2' já estreou e está fazendo o maior sucesso, inclusive quebrando recordes de bilheteria!