E.T. retorna à casa de Elliott 37 anos depois neste comercial fofíssimo

Um comercial natalino trouxe uma reunião que você não sabia que precisava até assistir: a de Elliott e o E.T. do clássico filme de Steven Spielberg.

A campanha produzida pela empresa de telecomunicações norte-americana Xfinity traz o extraterrestre de volta ao nosso planeta, 37 anos após a estreia do longa em 1982.

O vídeo começa com os filhos de Elliott, interpretado por Henry Thomas, mesmo ator do filme original. As crianças encontram o alienígena escondido atrás de um boneco de neve, e logo Elliott corre para encontrar seu velho amigo.

O E.T. é acolhido novamente na casa do humano, brinca com as crianças, experimenta um óculos de realidade virtual e come docinhos. No entanto, à noite, ele percebe que precisa retornar à sua própria família, no espaço.

Assista ao comercial abaixo (e tente não derramar algumas lágrimas):