Enterro de Gugu também será aberto, mas público ficará afastado; saiba os detalhes

O apresentador Augusto Liberato será enterrado nesta sexta-feira (29) em São Paulo. Assim como seu velório, ocorrido nesta quinta, a cerimônia terá abertura ao público, porém contará com área privativa para família e amigos.

Segundo a assessoria de imprensa de Gugu, a entrada ao Cemitério Gethsêmani – localizado no bairro do Morumbi e escolhido como espaço final de descanso para o apresentador – estará aberta. No entanto, apenas convidados terão acesso às proximidades do jazigo onde Gugu será sepultado.

Cemitério

O Gethsêmani é o mesmo cemitério onde está enterrada a apresentadora Hebe Camargo, outra imortal da televisão brasileira. Localizado em bairro nobre, ele se destaca por ser altamente arborizado. Confira:









Cortejo

Um cortejo levará o corpo de Liberato da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde acontece o velório, até o cemitério a partir das 10h da manhã, horário de Brasília. Gugu será levado num carro do Corpo de Bombeiros, e viajará por um trajeto definido pela Polícia Militar.

A princípio, o cortejo passará por bairros da Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo – as ruas poderão sofrer alteração em caso de trânsito.

O trajeto inclui ruas próximas ao parque do Ibirapuera, a avenida Joaquim Floriano, passa pelo Parque do Povo e atravessa o Rio Pinheiros.

