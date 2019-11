Corpo de Gugu chega ao Brasil e vai para velório na Alesp

O corpo de Gugu Liberato chegou na manhã desta quinta-feira (28) ao Brasil, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e será levado para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – av. Pedro Álvares Cabral, 201), às 9h. O velório está marcado para começar às 12h e será aberto ao público.

Gugu sofreu um acidente no último dia 20, nos Estados Unidos, ao cair do teto de sua casa, em Orlando, quando fazia reparo no ar-condicionado, e bater a cabeça na quina de um móvel. Ele teve a morte cerebral decretada na sexta-feira, dia 22, aos 60 anos.

O público poderá passar próximo ao caixão onde estará o corpo e haverá um espaço reservado para familiares e amigos do apresentador. Apesar da chuva, os fãs do apresentador começaram a chegar antes do amanhecer à Alesp – eles fazem fila em frente ao local e aguardam o início da despedida.

O velório irá até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo de Gugu será levado ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, para ser sepultado no jazigo da família.

Mais homenagens

Taxistas vão homenagear o apresentador, que fez muito sucesso com o quadro Táxi do Gugu, no programa “Domingo Legal”, no qual ele se disfarçava de motorista. Um comboio irá seguir o corpo de Gugu da Assembleia Legislativa até o cemitério.

Uma das figuras mais conhecidas de seus programas, Luiza Ambiel relembrou o amigo: “Estava um clima tão bom. Eu ia falar o quanto gosto dele e não falei”.