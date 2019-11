Começa o velório aberto ao público de Gugu Liberato em São Paulo

O velório aberto ao público de Gugu Liberato teve início pouco depois das 12h desta quinta-feira (28) na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na avenida Pedro Álvares Cabral, 201), na região do parque Ibirapuera, zona sul da capital. O corpo chegou por volta das 10h30 no local, que estava fechado para familiares e amigos em uma cerimônia íntima.

Centenas de pessoas formaram fila desde o fim da madrugada no local para se despedir do apresentador de televisão. Foi montada uma estrutura de fila para organizar a entrada no saguão da assembleia, onde está o corpo, exposto em caixão aberto.

A assessoria de Gugu pediu que os visitantes não fiquem mais de 30 segundos dentro do local, para garantir que todos os presentes possam se despedir. Outro pedido é que não haja contato entre o público e os familiares e amigos do apresentador, que estarão em espaço separado no local, em respeito ao seu momento de luto.

O velório irá até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo do apresentador será levado ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família. Além da esposa, filhos e mãe de Gugu, também estiveram presentes algumas personalidades, como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).