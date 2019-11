‘Carcereiros’ ganha adaptação para os cinemas

Adaptação do livro homônimo de Dráuzio Varella, “Carcereiros” fez sucesso como série da TV Globo, alcançando duas temporadas. Para aproveitar o momento, a trama ganhou as telas de cinema, em estreia nesta quinta (28), com história diferente das apresentadas previamente, dirigido por José Eduardo Belmonte.

No filme, Adriano, interpretado novamente por Rodrigo Lombardi, é um carcereiro íntegro e avesso à violência, que tenta garantir a tranquilidade no presídio, mesmo sofrendo com grandes dilemas familiares. Porém, a chegada de Abdel (o ex-BBB Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, aumenta ainda mais a tensão no local, que já vive dias de terror por conta da luta entre duas facções criminosas.

Outra estreia brasileira do dia é o longa “Aspirantes”, estreia na direção de Ives Rosenfeld. A trama mostra Júnior, jovem jogador de uma equipe amadora de futebol na pequena cidade de Saquarema, que precisa lidar com a inesperada gravidez de sua namorada e, ao mesmo tempo, controlar o ciúme por ver seu melhor amigo, não tão dedicado como ele, mas um craque, prestes a ser contratado por um time profissional.