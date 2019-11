'2001 – Uma Odisseia no Espaço' será exibido no MIS-SP com música ao vivo

O MIS-SP está preparando uma sessão especial para o clássico filme de Stanley Kubrick, '2001 – Uma Odisseia no Espaço'. A produção será exibido acompanhada de uma banda ao vivo fazendo a sonorização!

No domingo, dia 1 de dezembro, a banda Triotrilha, formada pelos músicos Guilherme Nakata, Marcos Maurício e Icaro Nakata, é quem vai dar música para o filme na sessão que começa às 15h.

O evento faz parte do projeto Cinematographo, e os ingressos estão custando de R$ 10 e R$ 20, podendo comprar na Recepção MIS e no site da Sympla. Para mais informações, acesse o site do evento.