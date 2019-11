Saiba como será o velório de Gugu Liberato em São Paulo

O corpo de Gugu Liberato virá ao Brasil nesta quarta-feira (27), no voo AD 8707 da Azul, chegando no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, às 6h05 de quinta (28).

No avião, também virão os familiares do apresentador de televisão, que acompanharam o caso desde o acidente doméstico que Gugu sofreu há uma semana, no dia 20 de novembro. Ele teve a morte cerebral decretada na sexta-feira (22), aos 60 anos.

Após chegar no Brasil, o corpo será levado para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na avenida Pedro Álvares Cabral, 201), região do parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista. Lá, será feito o velório do comunicador, com início às 12h.

O momento de despedida será parecido com o do apresentador Marcelo Rezende, também da RecordTV, que morreu em setembro de 2017, vítima de um câncer. O público poderá passar próximo ao caixão onde estará o corpo e haverá um espaço reservado para familiares e amigos de Gugu Liberato.

O velório irá até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo do apresentador será levado ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família.

Em nota, a assessoria de comunicação de Gugu Liberato pediu que equipes da imprensa não acompanhem o transporte do corpo do aeroporto até a Alesp e afirmou que os familiares não falarão com a imprensa.

“Estaremos transportando uma família completamente abalada e uma senhora de 90 anos, mãe de Gugu. Todos merecem enfrentar este duro momento com a devida privacidade, respeito e segurança”, afirma a assessora Esther Rocha.