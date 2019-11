'Turma da Mônica' terá painel especial na CCXP 2019

A CCXP anunciou mais painel para a edição deste ano da MSP, a Maurício de Souza Produções! A 'Turma da Mônica' vai marcar presença no palco principal do evento para apresentar as novidades do próximo ano.

O nome do painel é 'MSPVERSO – As novidades da MSP pra 2020' e vamos ver anúncios de Graphics MSP, novidades audiovisuais e digitais. Além de contar com a participação de Milena, nova personagem apresentada recentemente!

A CCXP 2019 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo, e terá participações muito especiais, como elenco de 'Star Wars', 'Mulher-Maravilha 1984', 'Aves de Rapina', 'His Dark Materials' e muito mais!