‘O Irlandês’ estreia nessa quarta na Netflix

Para quem não conseguiu ir ao cinema ver “O Irlandês”, chegou a hora de poder assistir no conforto de casa. Após curto período em salas pelo mundo, para poder assim ter a chance de disputar o Oscar – com grandes chances de alguns prêmios –, o longa de Martin Scorsese estreia nessa quarta (27) na Netflix.

Inspirado no livro homônimo, de Charles Brandt, lançado em 2005, a obra já é aclamada como uma das melhores do ano e traz Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci na história de Frank Sherran, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se envolve com mafiosos e se torna braço-direito de Jimmy Hoffa, famoso líder sindical norte-americano.

Único cinema de São Paulo que exibiu “O Irlandês”, o Petra Belas Artes ainda tem sessão hoje, às 19h.