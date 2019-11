Morre humorista Rapadura, de 'A Praça é Nossa'

Nessa terça (26) faleceu aos 57 anos o humorista Charles Guttenberg, conhecido como Rapadura de 'A Praça é Nossa'. Ele passava por uma cirurgia no aparelho digestivo, quando complicações ocorreram e ele não sobreviveu.

De acordo com informações da Record TV, Rapadura foi para a UTI logo após a cirurgia, e depois passou por um novo procedimento cirúrgico, mas o humorista não resistiu. O boletim médico informou que ele teve falência múltipla dos órgãos.

O corpo de Charles Guttenberg será velado no Velório Municipal Adamastor Fernandes, em Jundiaí, com cortejo saindo às 14h30 para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Monte Negro. O sepultamento será às 15h e a cerimônia é aberta ao público.