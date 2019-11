MasterChef: 'Eu não queria comer isso', desabafa Paola Carosella sobre prato com testículo de boi

Jurada do MasterChef, Paola Carosella teve na edição desta terça-feira a árdua tarefa de provar um prato feito com testículo de boi, ingrediente usado pelo participante Vítor Bourguignon no desafio da Caixa Misteriosa.

"Eu não queria olhar para isso. Eu não queria comer isso", desabafou Paola durante a etapa de degustação dos pratos pelos chefs. Apesar disso, ela elogiou o prato apresentado pelo cozinheiro. "Você fez um trabalho muito bom, mas eu particularmente só não gostei do elemento". O prato garantiu o mezanino e a classificação de Vítor para a próxima etapa do Masterchef – A Revanche.