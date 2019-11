Itaú Cultural abre última grande exposição no ano, ‘Franz Weissmann: O Vazio Como Forma’

Colunas, cubos, formas, cores, sombras. A obra de Franz Weissmann (1911-2005) pode ser observado por diversas perspectivas e o Itaú Cultural apresenta muitas delas a partir dessa quarta (27), na abertura da exposição “Franz Weissmann: O Vazio Como Forma”, com curadoria de Felipe Scovino.

Há cerca de dez anos o Instituto Tomie Ohtake recebia a última grande exposição de Franz Weissmann (1911-2005), com esculturas realizadas por ele na década de 1950. Dessa vez, a mostra faz uma grande retrospectiva do escultor, com mais de 800 peças, dispostas em três andares.

Um andar vai guardar as obras de maior escala; no outro, desenhos, amassados e cubos; e, por fim, maquetes, estudos e uma linha do tempo de sua vida e criações. São mais de 50 esculturas, entre pequeno, médio e grande porte; dez amassados, cujo suporte são placas de alumínio, aço e outros metais; cerca de 50 desenhos; 730 maquetes e 14 obras originais acessíveis.

Pelas ruas

Uma das criações de Weissmann, “Cubo Azul” ganha exibição temporária fora do Itaú Cultural, no Parque Prefeito Mario Covas (av. Paulista, 1.853) até o fim da mostra, mas a cidade tem dez obras permanentes: no Memorial da América Latina, duas no MAM/Parque Ibirapuera, duas na FAAP, duas na frente de uma agência do banco Itaú no Jabaquara, uma na Praça da Sé, e uma no edifício Pedro Biagi, na Paulista.