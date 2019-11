Cantor australiano Xavier Rudd traz seu folk a São Paulo

O cantor, compositor e multi-instrumentista australiano Xavier Rudd se apresenta nessa quarta (27), na Audio Club, às 20h, fazendo uma retrospectiva dos sucessos de seus quase 20 anos de carreira, que aqui no Brasil já foi apresentado dias atrás em Porto Alegre e Curitiba.

Misturando folk com influências da música havaiana e aborígene (dos povos nativos da Austrália), às vezes com o reggae, Xavier vai interpretar hits como “Spirit Bird”, “Come Let Go” e “Walk Away”, de seu álbum mais recente, “Storm Boy”, lançado em 2018. O repertório conta também com canções de seus outros oito álbuns, que falam sobre natureza, surfe, amor e espiritualidade.

No palco, o artista reveza todos os instrumentos com sua banda em formato quarteto inicialmente, depois sozinho, tocando gaita, guitarra, violão, banjo, percussão e didgeridoo (instrumento de sopro típico dos aborígenes).

Além da música, Xavier também é conhecido por seu ativismo, ao falar com o público sobre pautas como ambientalismo, veganismo e questões relacionadas ao povo aborígene.