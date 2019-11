Ator de 'Harry Potter' aparece irreconhecível na série 'His Dark Materials'

Quem está acompanhando a série da HBO 'His Dark Materials' pode ter reparado em um ator conhecido no quarto episódio. Mas Harry Melling apareceu muito diferente do que os fãs de 'Harry Potter' o conhecem!

Harry Melling interpretou o Duda Dursley nos filmes de 'Harry Potter', o primo charo do protagonista. E no episódio 'The Armour' da série ele interpretou o policial Sysselman. Mas quase não deu para reconhecê-lo!

A primeira temporada de 'His Dark Materials' terá oito episódios, então não sabemos se Harry Melling vai aparecer novamente nos próximos, mas já foi o bastante para quem gosta de 'Harry Potter' ficar feliz.

A série da HBO conta com Dafne Keen, Ruth Wilson, Clarke Peters, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, no elenco, sendo que os três primeiros citados estão confirmados na CCXP 2019!