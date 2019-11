Ator Godfrey Gao, de 'Instrumentos Mortais', morre durante gravação de programa

O ator Godfrey Gao morreu nesta quarta-feira (27), aos 35 anos, durante a gravação do reality show chinês "Chase Me". Ele passou mal em meio à filmagem do programa e foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Segundo a emissora CNN, a morte foi confirmada pela agência do ator taiwanês-canadense, que também era modelo. "Estamos chocados e tristes. Os representantes do artista ficaram ao seu lado a todo momento, enquanto a família ia em direção ao local", afirmou a JetStar Entertainment, em comunicado.

De acordo com a produção de "Chase Me", programa que reúne celebridades para enfrentar desafios físicos, o ator "caiu de repente enquanto corria". A equipe médica atendeu Godfrey no local e, depois, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o que o levou a passar mal.

O ator e modelo Godfrey Gao nasceu em Taiwan em 1984 e, ao longo de sua carreira, ficou conhecido pela aparição no filme "Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos", de 2013. Ele também foi o primeiro homem asiático a estrelar uma campanha da Louis Vuitton