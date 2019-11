Warner teria se reunido com Michael B. Jordan para discutir filme do Superman

Parece que a Warner começou a conversar sobre um novo filme do Superman, mas o estúdio estaria de olho em Michael B. Jordan, de acordo com a Variety.

De acordo com a publicação, uma reunião com o ator foi feita, mas B. Jordan não teria se comprometido com nada, já que um novo filme do Superman não deve ser lançado antes de 2023.

A Variety ainda associou a produtora de J.J. Abrams, Bad Robot, ao filme, mas não chegaram a divulgar maiores detalhes. E vale lembrar que recentemente, Henry Cavill deu uma entrevista falando que gostaria de continuar interpretando o Superman, já que ainda tem muito o que fazer com o herói.