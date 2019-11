Fã paga 20 dólares para The Killers tocar música rara em show nos EUA

É comum que fãs de bandas com repertório mais extenso peçam nos shows por canções que não são comuns no setlist – pedidos que na maioria das vezes são ignorados. Contrariando as probabilidades, uma mulher no show do The Killers teve seu pedido atendido na última semana, com um plano mais elaborado.

Ela levou ao show do grupo em Tampa (Flórida, Estados Unidos) um cartaz na sexta-feira (22) com os dizeres “Play 'Bones' for $ 20”, ou “Toque 'Bones' por 20 dólares”. O cartaz foi visto durante o show por Brandon Flowers, vocalista da banda, que topou a “propina”. “Eu quero esse dinheiro!”, brincou.

A música “Bones” faz parte do segundo álbum de estúdio do The Killers, “Sam’s Town” (2006) e foi a segunda música de trabalho do disco. A canção, porém, é menos conhecida do que outros singles da carreira, como a explosiva “When You Were Young” e a romântica “Read My Mind”.

Por isso, a canção não é tão frequente nos setlists dos últimos anos – segundo o site Setlist.fm, desde 2010 a canção apareceu em apenas 10 apresentações. Na publicação abaixo, de um fã clube da banda, é possível assistir ao momento em que Brandon fala sobre o pedido e recebe o dinheiro da fã, para enfim tocar a música requisitada.

O último álbum do The Killers foi "Wonderful Wonderful" (2017) e a banda se prepara para lançar o sucessor em 2020, com o nome "Imploding the Mirage".