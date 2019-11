'Tarsila Para Crianças': Exposição apresenta cores e formas da artista no Farol Santander

Encerrada no final de julho, a exposição “Tarsila Popular” honrou seu nome e levou cerca de 400 mil pessoas ao Masp, em apenas quatro meses. A partir de hoje, o nome e a criação de Tarsila do Amaral volta a ser lembrado, agora na mostra “Tarsila para Crianças”, que abre no Farol Santander.

Utilizando tecnologia, interatividade e cenários imersivos, o espaço vai dedicar quase 500 m² para mostrar as cores e formas da artista brasileira, através de sete estações temáticas, divididas em dois andares.

Com curadoria de Tarsila do Amaral, sobrinha neta da artista, Karina Israel e Patricia Engel Secco, “Tarsila Para Crianças” terá cenários oníricos, prontos para serem tocados, do melhor jeito que uma criança gosta – e deve – curtir uma exposição.

Veja também:

Estreia de ‘Godzilla vs Kong’ é adiada em oito meses

Especial de Natal do Porta dos Fundos ganha Emmy Internacional

A primeira parte, no 20º andar, tem inspiração no quadro “A Feira”, seguida pela obra “A Cuca”. Em Universo Tarsila, a obra “Cartão Postal” é referência e os visitantes poderão colorir elementos no espaço. Os quadros “Floresta” e “Urutu” fecham esse ciclo inicial.

No 19º andar, mais três espaços inspirados. Jardim Afetivo é a reunião de quatro obras: “O Sapo”, “Estação de Ferro”, “A Boneca” e Paisagem com Touro”, cheios de animações e sons.

As cores mais usadas na paleta de Tarsila são destaques na sexta parte, que abre as portas para a última e mais conhecida, Papo com Abaporu, que terá, além da obra mais famosa da artista, os quadros “A Lua” e “Sol Poente”. Haverá ainda uma reprodução tátil do “Abaporu”, criado especialmente para que deficientes visuais conheçam a obra de Tarsila do Amaral.

Tarsila para Crianças

No Farol Santander (r. João Brícola, 24, Centro; tel.: 3553-5627). Abre hoje.

De ter. a dom., das 9h às 20h; 25. Até 2/2/2020.