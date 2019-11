Spcine inaugura 34 salas de cinema com sessões gratuitas na capital paulista

Com salas de cinema cada vez mais deixando as ruas e ocupando espaços em shoppings, priorizando filmes comerciais, o Circuito Cineclubista, que começa oficialmente hoje, é um alento para quem procura variedades de propostas no cinema em São Paulo. Em iniciativa da Spcine, serão inauguradas 34 novos espaços de cineclubes, que vão ocupar casas e centros de cultura em todas as regiões da cidade.

A abertura acontece às 17h, no Cine Sabotage (r. prof. Oscar Barreto Filho, 252, Parque América), e nada melhor do que a exibição de “Sabotage: Maestro do Canão”, documentário de Beto Brant, para simbolizar esse momento.

Todas as sessões nos cineclubes serão gratuitas e seguidas de debates relacionados ao que foi exibido, criando um estímulo ainda maior à reflexão crítica. Os espaços terão como prioridade produções nacionais e também serão locais onde realizadores poderão mostrar suas obras, como coletivos artísticos, cineastas independentes, entre outros. A lista com os locais e programação pode ser vista no site do SPCine.

Cidade do cineclube

São Paulo tem uma história de décadas de cineclubes famosos e importantes. Um deles é o Cine Bijou, que vai reabrir em janeiro (leia abaixo), mas outros resistem.

A Matilha Cultural (r. Rego Freitas, 542) é um deles, com intensa programação, geralmente seguida por debates e bate-papos. Também no centro há o Tapera Taperá, na Galeria Metrópole (av. São Luís, 187), que exibe longas de nomes famosos, como Frederico Fellini e Akira Kurosawa.

Sempre na última terça do mês, alunos e professores organizam o Cineclube Abismu, com exibição seguida de debate, na Escola de Comunicações e Artes da USP, na Cidade Universitária (av. prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443).

Tem também o Cine Favela (r. do Pacificador, 288), primeiro cinema da comunidade de Heliópolis, que exibe filmes toda quarta, às 18h.

Cineclube pode ser em qualquer lugar, e um dos mais legais é o Cine Campinho (r. Aléssio Prati, s/nº, Guaianazes), que acontece todo terceiro sábado do mês às 17h, em um campinho de futebol.

Cine Bijou será reaberto em janeiro como cinema

Havia um tempo que Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez sonhavam colocar o Cine Bijou de pé novamente. E esse sonho vai virar realidade.

Inaugurado em 1962, o cinema ganhou bastante prestígio e recebia um grande público que curtia filmes cult. Com menos espaços para cinemas de rua, encerrou as atividades em 1996, alternando tentativas de reabrir.

Mas, nos últimos meses, Ivam e Rodolfo tiveram um trabalho intenso e conseguiram a verba necessária, cerca de R$ 300 mil, para a compra de novos equipamentos e revitalizar o Cine Bijou. Sua reabertura está marcada para janeiro, ainda sem data definida.