Especial de Natal do Porta dos Fundos ganha Emmy Internacional

O Porta dos Fundos teve reconhecimento mundial ao conquistar o Emmy Internacional de Melhor Comédia pelo 'Especial de Natal', da Netflix.

O especial do Porta dos Fundos estava concorrendo com 'FAM!', de Singapura, 'Checkou!', de Israel, e 'Workin’ Moms', do Canadá. O programa foi exibido em 2018, mas até hoje faz sucesso no streaming.

Mas esse não era o único representante do Brasil na premiação já que Marjorie Estiano foi indicada a Melhor Atriz por seu trabalho em 'Sob Pressão', 'Ópera Aberta' e 'Magnífica 70', da HBO, 'A Primeira Pedra', do Canal Futura, 'Um Contra Todos', da FOX, e 'Se Eu Fechar os Olhos Agora', da Globo, também estavam concorrendo no Emmy Internacional.