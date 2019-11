Polícia dá detalhes sobre a morte de Goo Hara, artista do k-pop

Neste domingo (24) a artista Goo Hara foi encontrada morta em seu apartamento em Seul, capital da Coreia do Sul, e nesta segunda (25) a polícia deu mais informações sobre a investigação.

De acordo com o site Soompi, o Comissário da Agência da Polícia Metropolitana de Seul revelou que junto ao corpo de Goo Hara foi encontrada uma carta escrita a mão, mas o conteúdo dela não pode ser revelado. E continuou dizendo 'Baseado em uma inspeção no local e testemunho da família, não há suspeitas de um crime'.

As câmeras de segurança mostram que a artistas chegou em casa no sábado (23) a noite, e não recebeu visitar durante o domingo. A única pessoa que entrou depois dela foi a empregada, por volta das 18h. Foi ela quem encontrou o corpo de Goo Hara e o comissário disse 'A empregada tinha uma relação boa com Goo Hara há um longo tempo. Ela foi para a casa dela depois de tentar falar com Hara e não ter resposta'.

Goo Hara fez parte do grupo de k-pop Kara de 2008 a 2015, e depois seguiu com carreira solo. A artista também participou de diversos filmes e séries. E no último dia 13 ela lançou um single, Midnight Queen.