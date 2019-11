Murilo Benício faz publicação para Manuela Dias, autora de 'Amor de Mãe'

Murilo Benício publicou uma foto no seu Instagram em que aparece abraçado com Manuela Dias, autora de Amor de Mãe, nova novela das 9 da Rede Globo.

Na publicação, realizada nesta segunda-feira, 25, dia de estreia da trama, o ator fez uma declaração para a escritora, destacando que ela merecia ocupar a faixa de horário nobre da emissora e que estava "muito feliz de ver isso tudo assim, bem de perto".

Embora Benício e Manuela já tenham sido fotografados de mãos dadas, não há confirmação oficial sobre um relacionamento entre os dois. O E+ entrou em contato com a assessoria do ator mas, até o momento, não obteve resposta.

Benício encerrou seu relacionamento com a atriz Débora Falabella em maio deste ano, após sete anos juntos. O namoro havia começado durante as gravações da novela Avenida Brasil, que atualmente é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da Globo.

O ator faz parte do elenco de Amor de Mãe e irá contracenar com o próprio filho, Antonio Negrini. Os dois irão interpretar, respectivamente, Raul e Vinicíus, que também serão pai e filho.