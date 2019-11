MasterChef: veja receita do prato vencedor desta terça-feira

Testículo empanado, presunto de Parma e purê de couve-flor roxa, prato do chef Vitor Bourguignon, foi o vencedor da prova da Caixa Misteriosa desta terça-feira do Masterchef – A Revanche.

Veja a receita do prato:

Preparação do Prato

Ingredientes

1 testículo

200 g de couve-flor roxa

2 fatias de presunto de Parma

1 cenoura roxa

100 ml de azeite

200 ml de óleo de girassol

Raspas de 2 limões siciliano

2 limões Tahiti

1/2 cebola

50 g de alho-poró

20 g de salsão

5 dentes de alho

200 ml de vinho branco

100 g de farinha de trigo

100 g de farinha Panko

6 ovos

50 ml de creme de leite fresco

50 g de manteiga

1/2 cebola

1 ramo de alecrim

Modo de preparo

Marine os testículos com o suco dos limões Tahiti, sal e alho a gosto. Em uma panela de pressão, refogue a cebola, o alho, salsão e o alho-poró. Deglaceie a panela com o vinho branco. Acrescente o testículo, o alecrim e água até cobrir. Cozinhe na pressão por 40 minutos. Cozinhe os floretes da couve-flor até ficarem macios. Bata com um mixer e adicione creme de leite. Passe por uma peneira e finalize com manteiga, sal e pimenta do reino.

Coloque dois ovos e duas gemas com meio dente de alho no liquidificador. Vá adicionando óleo até ficar no ponto de maionese. Acrescente as raspas de limão siciliano agosto. Asse o presunto de Parma e a cenoura roxa até alcançar a textura desejada. Empane o testículo, frite e sirva.

Tempo de preparo

1h15