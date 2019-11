MasterChef Brasil - A Revanche: Cozinheiros enfrentam a última Caixa Misteriosa

Nesta terça-feira, 26, às 22h45, Estefano Zaquini, Fernando Kawasaki, Katleen Lacerda, Thiago Gatto e Vitor Bourguignon vão enfrentar a última Caixa Misteriosa de MasterChef – A Revanche. Cada um deles terá uma Caixa Misteriosa que foi emblemática nas temporadas dos cozinheiros amadores. Eles terão que fazer o mesmo desafio original e mostrar que evoluíram. Os dois piores desta prova vão disputar o duelo de eliminação.

No embate final, os competidores se enfrentarão em um desafio inédito na história do MasterChef Brasil: uma prova de 24 horas de duração. Eles terão um dia inteiro para preparar três pães de fermentação natural: um tradicional, um recheado e um doce. Para evitar a eliminação, os participantes terão ainda que apresentar alguma receita ou preparo utilizando o pão tradicional. O cozinheiro que entregar os piores pães deixa a competição.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.