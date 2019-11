Já gravado, reality show apresentado por Gugu será exibido até o fim

A temporada do programa Canta Comigo apresentada por Gugu Liberato será exibida até o fim na Record TV. De acordo com a emissora, os últimos dois episódios, com a semifinal e a final do talent show musical, já estavam gravados e serão transmitidos dentro da programação.

O apresentador morreu no dia 22 de novembro, aos 60 anos, após passar dois dias internado por um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (26), seu corpo está sendo preparado para transporte ao Brasil, onde deve ser velado na quinta (28).

Os episódios serão exibidos às quartas-feiras, nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro. A Record TV afirmou que pode haver uma homenagem para Gugu em algum dos episódios, mas não confirmou ou detalhou o planejamento da emissora.

