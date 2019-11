Grey's Anatomy: Comparam novo personagem da 16ª temporada com antigo interesse amoroso de Meredith

Este texto contém spoilers!

Com retorno marcado apenas para 2020, a 16ª temporada de “Grey's Anatomy” pode apresentar um novo interesse amoroso de Meredith (Ellen Pompeo).

Chamado de “McWidow”, o novo Dr. Cormac Hayes, interpretado por Richard Flood , já esteve próximo da Dra. Grey, inclusive no clássico elevador do Grey Sloan Memorial Hospital.

me desculpem, anatômicos. mas eu adorei esse personagem, e confesso que estou meio que shippando ele com a meredith, não me julguem!! pic.twitter.com/E3v94uiV6p — 𝚕𝚞 (@epicgreys) November 24, 2019

A entrada do novo personagem fez os fãs compará-lo com Nathan Riggs (Martin Henderson), com quem Meredith teve um relacionamento no meio da 12ª temporada.

Assim, como Riggs, o irlandês Hayes também perdeu o amor da sua vida e hoje cuida de dois filhos adolescentes sozinhos.

“Não se trata apenas do elevador”, escreveu um fã no Reddit falando sobre o momento de tensão sexual vivido no último episodio. “Os dois perderam as mulheres, começaram dando uma impressão ruim a Grey, mas potencialmente podem ser seu interesse amoroso, e ambos têm sotaques sensuais. É a mesma energia”.

A diferença é que com Riggs, Meredith ainda estava lidando com muitos sentimentos complexos e recentes ligados a perda do marido Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Agora, a doutora decidiu seguir em frente e tentou engatar um relacionamento com Andrew Deluca (Giacomo Gianniotti) cujo futuro ainda permanece incerto.

Será que veremos mais um triângulo amoroso no drama médico?