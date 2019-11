Festa do Livro da USP começa nesta quarta; confira os descontos

Uma das mais tradicionais feiras do livro de São Paulo, já em sua 21ª edição, a Festa do Livro da USP 2019 será realizada entre esta quarta-feira, 27, e sábado, 30, na Cidade Universitária, localizada na zona oeste de São Paulo.

Em 2019, participam da Feira da USP 220 editoras acadêmicas, independentes ou comerciais. Os descontos nos livros são de pelo menos 50% e podem chegar a 90%. Entre as editoras que terão um estande na Festa da USP estão a Antofágica, inaugurada este ano para publicar clássicos literários em edições caprichadas, e ainda Companhia das Letras, Zahar, Todavia, Nós, Demônio Negro, 34, Estação Liberdade, Relicário, Dublinense, Martins, Rádio Londres, WMF Martins Fontes, GG e Taschen.

Participam também Autêntica, Bazar do Tempo, Boitempo, Alameda, Anita Garibaldi, Expressão Popular. Para crianças, destaque para os estandes da Pulo do Gato, Barbatana, Peirópolis, Jujuba, Callis e Brinque-Book, entre outras. E para quem procura obras publicadas por editoras de universidades, a feira é o paraíso – todas estarão lá.

Confira a seguir a lista de editoras participantes. Clicando em "VER LIVROS", é possível conferir uma lista com todas as obras que estarão à venda – junto ao preço original e os descontos.

Abeu

Alameda

Alaúde/Tordesilhas – Ver livros

Aleph – Ver livros

Aletria– Ver livros

AllerAlmedina

Alta Books – Ver livros

Alumni USP

Anita Garibaldi

Annablume

AntofágicaArché/Aláfia/Assimetria – Ver livros

Arole

Arqueiro

Arte & Letra – Ver livros

AruandaAteliê – Ver livros

Attie – Ver livros

Autêntica/Nemo/Gutenberg/Vestígio/Yellowfant/Aut Business

Autonomia Literária

Autores Associados – Ver livros

Balão

Bambolê– Ver livros

Bamboozinho– Ver livros

Bazar do Tempo

Beĩ

Bem-Te-Vi– Ver livros

Berlendis – Ver livros

Biruta/Gaivota – Ver livros

Blucher– Ver livros

Boitempo

Boreal – Ver livros

Brasiliense – Ver livros

Brinque-Book/Escarlate – Ver livros

Buzz

CapivaraCarochinha– Ver livros

Casa de Letras/Cereja – Ver livros

Cengage

Ciranda Cultural

CitadelCobogó – Ver livros

Com-Arte (ECA-USP)

Companhia das Letras (Grupo)– Ver livros

Companhia das Letrinhas– Ver livros

Conrad – Ver livros

Consequência

Contexto

Contracorrente

Contraponto

Cortez– Ver livros

DCL

Demônio NegroDepto. Filosofia (FFLCH-USP)

Depto. Geografia (FFLCH-USP)

Draco

DSOPDublinense/Não Editora – Ver livros

Duna DuetoÉ Realizações

Edições de Janeiro

Edipro

EdiPUCRSEditora 34 – Ver livros

Editora da UFRGS (Abeu) – Ver livros

Editora FGV – Ver livros

Editora PUC MinasEditora UEPG – Ver livros

Editora UFMG

Editora UFPREditora UFSC – Ver livros

Editora UnB – Ver livros

Editora Unaspress (Abeu) – Ver livros

Editora Unesp

Editora Unicamp– Ver livros

Editora Unifesp

Editora Unijuí (Abeu)Editus (Abeu)

Eduerj (Abeu)

Edufba

EdUFSCar

Eduneb (Abeu) – Ver livrosEdusp – Ver livros

Elefante

Elementar/Canguru– Ver livros

Escuta– Ver livros

Estação das Letras e Cores

Estação Liberdade – Ver livros

ÉvoraExpressão Popular

Faro

FiloCzar

Fiocruz – Ver livros

FórumGente – Ver livros

Geração

GG – Ver livros

Girassol/Callis – Ver livros

Giz

Global/Gaia/Gaudi/Nova Aguilar – Ver livros

GloboGrua

HarperCollins – Ver livros

HemusHedra

Humanitas (FFLCH-USP)

HucitecIbep (Grupo) – Ver livros

Ideias & Letras – Ver livros

IEA-USP

Imesp – Ver livros

IMS – Ver livros

Intermeios – Ver livros

Intermezzo

Intrínseca

Irmãos Vitale

JBCJujuba – Ver livros

Kapulana – Ver livros

L-Dopa

L&PM – Ver livrosLeopoldianum (Abeu)

Lephe-USP

LexikonLeya/Casa da PalavraLiteráfrica

Livraria da Física

Lote 42

Loyola – Ver livros

LVMManole – Ver livros

Marsupial – Ver livros

Martin Claret – Ver livros

Martins Fontes (Martins) – Ver livros

Martins Fontes (WMF)

Masp

Mauad – Ver livros

Med Book

Melhoramentos – Ver livros

Metalivros

Mino

Monolito

Morro Branco – Ver livros

Mundaréu – Ver livros

Musa – Ver livros

Nós

Nova AlexandriaNova Fronteira/Ediouro

nVersos – Ver livros

Odysseus

Oficina de Textos – Ver livros

Oficina RaquelOuro Sobre Azul – Ver livros

ÔZé– Ver livros

Paco

Palas Athena

Pallas

Panda Books – Ver livros

Papagaio

Papirus – Ver livros

Parábola

Paulinas – Ver livros

Paulus

Peirópolis – Ver livros

Pensamento-Cultrix – Ver livros

Pequena Zahar – Ver livros

Perspectiva – Ver livros

Pierre Verger

Pini

Pipoca & Nanquim

Planeta – Ver livros

Pólen/Barbatana – Ver livros

Politeia

Pontes

Publicações BBM

Publifolha/Três Estrelas

PUCPressPulo do Gato – Ver livros

Quatro Cantos– Ver livros

Rádio Londres

Record (Grupo) – Ver livros

Reformatório– Ver livros

Relicário

Revan

Revista Ars

Revista USP

Romano GuerraSanar

Saraiva Educação / Saraiva Jur / Saraiva Uni / Érica / Benvirá – Ver livros

Scientiae Studia – Ver livros

Segmento

Senac-SP – Ver livros

Sesc-SP– Ver livros

Sesi-SP/Senai-SP

Sextante

Solaris – Ver livros

SonoraSulina

Summus (Grupo) – Ver livros

Sundermann

Taschen

Telos

TemporalTerceiro Nome

Terra Virgem

Todavia – Ver livros

Todolivro

Ubu – Ver livros

UEFS Editora (Abeu)

Universo dos Livros – Ver livros

ValentinaVeneta

Versal

Via Lettera– Ver livros

Via Verita

Viajante do Tempo – Ver livros

Vozes – Ver livros

VR/Plataforma 21 – Ver livros

Zahar – Ver livros

Zarabatana

Zouk

Para quem tiver tempo e paciência para aglomerações, a Festa do Livro da USP é uma boa oportunidade para encontrar livros que não costumam chegar – ou não estão chegando – nas grandes livrarias (neste primeiro ano de recuperação judicial das redes Cultura e Saraiva). É, também, e principalmente, a oportunidade comprar livros com grandes descontos. De saída, elas dão 50% – mas há diferentes promoções ao longo dos dias.

Com a crise do mercado editorial, as editoras passaram a olhar com mais carinho para feiras organizadas por universidades. A Feira da USP registrou, em 2018, um aumento significativo na participação – costumavam participar cerca de 190 editoras e no ano passado o número chegou a quase 250.

Os horários mais tranquilos costumam ser no começo da manhã e entre 15h e 17h. Quarta e quinta são dias mais vazios do que sexta. A feira abriu no ano passado pela primeira vez em um sábado, e o público também foi em peso.