Falso assessor convida artistas para conversa com mãe de Gugu Liberato

Esther Rocha, assessora de longa data de Gugu Liberato, comunicou na tarde desta terça-feira, 26, por meio de um grupo de WhatsApp criado com a imprensa, que existe um homem identificado como Júnior se passando por assessor de imprensa do apresentador. O impostor estaria entrando em contato com famosos para convidá-los para o velório do artista, previsto para ocorrer na quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

"Ele tem ligado para vários artistas dizendo que está organizando o velório e que a mãe de Gugu [dona Maria do Céu, de 90 anos] gostaria de falar com esses artistas. Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório do Gugu, ninguém convidando artista para falar com a família. A família não tem condições de falar com ninguém. Espero poder contar com a ajuda de todos", pediu a porta-voz oficial.

Gugu morreu na última sexta-feira, 22, aos 60 anos, após sofrer uma queda acidental em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, onde vivia com a mulher, a médica Rose Miriam Di Matteo, e os três filhos do casal: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. Na quarta-feira, 20, ela havia subido ao sótão do imóvel para fazer um reparo no ar condicionado e acabou pisando na parte de gesso, que não suportou o peso de seu corpo.