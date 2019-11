Estreia de 'Godzilla vs Kong' é adiada em oito meses

Os fãs do Godzilla e do King Kong estavam ansiosos para ver o embate entre os dois no filme 'Godzilla vs Kong', mas agora terão que esperar um pouco mais, já que a estreia foi adiada.

A recepção não muito expressiva de 'Godzilla: Rei dos Monstros' fez com que a Warner Bros. e a Legendary Pictures repensassem na estratégia para 'Godzilla vs Kong', e o filme que antes iria estrear em março de 2020, agora chega aos cinemas apenas em novembro. Aqui no Brasil, o filme estava com estreia marcada para maio de 2020, mas não foi anunciada uma nova data.

A sinopse de 'Godzilla vs Kong' é 'em um tempo em que monstros andam pela Terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos Titãs, uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas, boas e ruins, da face da Terra para sempre'.